Preparando seu jardim para o inverno

Todos os elementos de um espaço sofrem com a mudança de temperatura, seja essa mudança a que ocorre em um período curto, como de um dia para o outro, ou a mudança das estações ao longo do ano. O sol incide de maneira diferente, as chuvas são mais ou menos frequentes, mais ou menos intensas, o ar mais ou ou menos úmido. A vegetação, entretanto, sofre os efeitos dessa mudança mais do que os outros elementos. Ela é arquitetura, é decoração e são objetos de admiração em nossos espaços, porém, também são seres vivos e, assim, são intensamente afetadas pelas condições climáticas e pelo micro-clima local. Então, como preparar um jardim para estas mudanças de temperatura? Ou melhor: como preparar um jardim que possa resistir ao inverno, estação onde normalmente as plantas recebem maio impacto devido a baixa resistência ao frio que muitas das nossas (principalmente as tropicais) possuem.

A amplitude de temperatura em nosso país é muito grande, bem como nosso território, e se faz impossível recomendar uma abordagem para cada local e todas as suas especificidades, mas é totalmente plausível dar dicas de como proceder melhor ao esperar que o gelado inverno visite seu jardim. Mostraremos neste artigo seis dicas que lhe ajudarão demais na hora de conceber um jardim completamente composto de vegetação resistente ao inverno brasileiro e, ao final, você vai perceber que estás táticas vão muio além do simples ato de jogar uma semente no chão e vê-la germinar!