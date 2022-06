7 casas pequenas para conferir antes de construir a sua

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Um projeto simples, mas completamente moderno. As treliças no beiral do telhado jogam com a sombra das janelas e o uso de madeira, dá uma sensação aconchegante e dialoga com o belo cenário natural. A moradia tem um entorno muito convidativo e uma generosa área de lazer no exterior.