Casas de container: conheça aqui alguns exemplos inspiradores!

Você já pensou que o sonho da casa própria pode estar muito mais parto do você que imagina? Muitas vezes, para garantir um resultado excepcional, faz-se necessário apostar em novos olhares, diferentes possibilidades e até mesmo caminhos inesperados.

Hoje sairemos da casinha das tradições para abordar um novo conceito que tem tido cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo: as casas container. Para começar, já reservamos um ponto positivo para este tipo de arquitetura por tratar-se de uma estrutura pré-fabricada, que mantêm fortes relações de praticidade e economia quando comparada à produção artesanal.

Conheça a seguir alguns projetos cheios de boas ideias que vão te inspirar a seguir em frente com essa ideia…