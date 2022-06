10 casas coloridas que vão te inspirar

Esta linda casinha no Rio Grande do Sul esbanja cores por todos os seus cantos. Cores diferentes, que são fortes e marcantes, deixando a propriedade com um colorido incrível!

As paredes foram pintadas com um lindo azul royal que contrasta diretamente com as janelas amarelas.

Outras cores foram incluídas de forma sutil na fachada, mas fizeram toda a diferença: uma rede verde e vasos rosas para as plantas.