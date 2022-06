Veja a decoração de 8 salas inovadoras

A inovação do projeto de arquitetos de São Paulo está em um jardim vertical dentro da sala. O ambiente é dividido em três: sala de jantar, de estar e um terceiro espaço.

Este terceiro espaço é o que mais chama a atenção com a decoração que foge do neutro e se destacam as lindas poltronas azuis. Também pode se ver um certo estilo rústico com a pequena mesa de centro de tronco, com plantas em cima e é claro, o grande destaque: o jardim vertical. Esta é uma sugestão inusitada, mas que traz um verde e um colorido inigualáveis para dentro da casa