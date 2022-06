Casas de madeira para todos os estilos

As formas tradicionais e consagradas da arquitetura, como a tipologia da cabana primitiva de Vitrúvio, ainda são válidas para a arquitetura contemporânea. Neste projeto, apesar da utilização da forma tradicional, a ampliação da escala, com a distribuição do programa em dois pavimentos, e a transformação do objeto construído em um bloco único revestido com madeira, com exceção da esquina revestida em pedra que marca a entrada principal, a imagem predominante é a de uma grande escultura de madeira. Para quem se apega às tradições, mas não abre mão da qualidade material e da harmonia entre ambiente construído e o entorno, não poderia haver projeto mais apropriado.