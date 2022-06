​Mobiliário e acessórios de vidro: requinte e sofisticação

A origem do vidro é imprecisa e, portanto, cercada de mistérios. Estudos indicam que objetos de vidro foram encontrados dentro das pirâmides do Egito. No século XX, com o predomínio da arquitetura moderna e do estilo internacional, o vidro torna-se ao lado do concreto e do aço, material de excelência. Projetos como a casa Farnsworth, um clássico da arquitetura, de Mies Van der Rohe, contribuíram para popularizar as qualidades estéticas deste material misterioso, resultado do aquecimento de uma mistura de areia, sulfato ou carbonato e cal a uma temperatura de 1500º C.

Hoje também é possível decorar e incrementar as qualidades estéticas dos ambientes com o uso adequado dos diversos mobiliários de vidro disponíveis. Além disto, o vidro, por sua natureza maleável, permite a criação das mais inimagináveis soluções. A seguir, homify apresenta-lhes maneiras de decorar sua casa com mobiliários e acessórios de vidro, que certamente emprestarão aos seus espaços toda sua beleza e requinte.