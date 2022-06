Ideias de decoração para banheiros

Trazer a natureza para dentro do lavabo pode ser uma ótima ideia. O ambiente ficará inundado de vida e cheio de personalidade. Além disso, contribuem para absorver um pouco da umidade do banheiro. A mistura do rústico com o moderno também é favorável nesse contexto. Adicionar cestinhas de vime e uma parede com material de bambu contrasta com a pia suspensa e quadrada. O ideal seria que as plantas escolhidas para decorar o ambiente suportem lugares fechados e sejam de sombra ou meia-sombra, ou seja, não precisem muito do contato com o sol. Se preferir, pode optar por uma versão artificial e acima de tudo que seja ecologicamente correta.