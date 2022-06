Ambientes ideais para reunir amigos e familiares

Os espaços externos e o contato com a natureza também podem oferecer ótimas sensações e enriquecer os momentos de convivência social desde que as belezas das paisagens naturais do entorno da edificação sejam bem aproveitadas e incorporadas pelo projeto, como no caso desta residência de autoria do Studio MK27. Especialmente no contexto do nosso clima tropical, é fundamental disponibilizar espaços arejados e frescos. Não faltará assunto aos interlocutores bem acomodados neste terraço diante de um entorno tão inspirador.