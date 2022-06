Design ecológico: novos usos para velhos objetos

Uma das consequências do desenvolvimento industrial e da produção em massa foi a democratização do consumo. No entanto, com a sociedade do consumo surgiu também a cultura do descarte. Nós nos acostumamos a utilizar coisas e a descartá-las quando julgamos não precisar mais delas, como se fosse possível fazê-las desaparecer do planeta e anular o impacto causado ao meio ambiente resultante do seu processo de fabricação. Já é hora de nos conscientizarmos de que os recursos dos quais dispomos são finitos e de que tudo é reutilizável ou reaproveitável. Portanto, em tempos de crise energética e desenvolvimento sustentável, a reciclagem e o reaproveitamento de objetos inutilizados surgem como uma alternativa indispensável para o design e para a arquitetura.

Neste artigo, você verá exemplos surpreendentes do reaproveitamento de velhos objetos, que graças à conscientização e criatividade de profissionais brilhantes, ganharam nova vida e novas funções.