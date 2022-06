A vida pede lugares para relaxar

Este projeto é um verdadeiro spa particular situado numa linda área verde no meio da cidade e foi concebido para se integrar totalmente com a natureza. A implantação foi feita em meio aos pinheiros existentes no terreno. Neste ambiente, com estrutura de madeira e fechamento com painéis de vidro, pode-se desfrutar da sauna, da banheira de hidromassagem e da paisagem deslumbrante do entorno.