10 luminárias de teto must-have

Existem algumas invenções com as quais já estamos tão habituados que nem nos damos conta da sua importância e papel extraordinário para o nosso bem-estar e comodidade. Você já imaginou a sua vida sem energia elétrica? Quanto o nosso conforto deve a esta invenção magnífica, que nos permitiu avanços significativos e diversas criações que dependem substancialmente da energia elétrica.

Obviamente, necessitamos de iluminação artificial para o desempenho de nossas atividades, mas, para muitos de nós, não basta apenas uma lâmpada, é preciso uma peça de design com a qual nos identificamos ou que nos comunique ideais que valorizamos. Por esta razão, artistas e designers estão sempre em busca de inovações e criações que atendam a este anseio por peças que atendam a nossas necessidades, mas que também realcem a decoração e expressem a nossa personalidade.

Neste artigo apresentamos 10 luminárias must have, itens obrigatórios, para quem deseja iluminar a casa com muito estilo e elegância.