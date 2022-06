A dimensão lúdica da arquitetura e do design

Estamos acostumados a associar balões de ar à decoração de festas infantis, aos passeios no parque e a atividades divertidas. Mas os balões de ar, ou no caso deste mobiliário inusitado, as formas e as texturas dos balões de ar podem servir também de suporte para uma mesa de vidro, a Up Ballon Coffe Table. O efeito ilusionista lúdico da solução construtiva deixa o ambiente mais atraente e descontraído, além de criar um efeito de sombras surpreendente.