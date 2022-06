Texturas: um discurso poético

Devido a suas características naturais de maleabilidade, o concreto permite a criação de infinitas formas e texturas. Neste projeto o concreto aparente ganhou uma textura mais áspera com linhas horizontais, que além de reforçar a horizontalidade do edifício, confere-lhe um aspecto mais natural, suavizando sua presença na paisagem. No interior, as superfícies lisas e opacas brancas e as superfícies transparentes dos planos de vidro potencializam ainda mais as qualidades materiais do concreto aparente e sua aparência monolítica.