​Adote um espelho d’água em 2015

Como a sua função primordial é refletir e realçar a paisagem e os objetos que os circundam, os espelhos d'água são mais utilizados em espaços ao ar livre, pois o efeito da combinação da reflexão da paisagem do entorno e do céu cria verdadeiros espetáculos visuais. Porém, é necessário atentar para alguns detalhes. Espelhos d'água também precisam de equipamentos para funcionar, como os filtros e a bomba de circulação. Deve-se prever no projeto espaços para casa de máquinas e pontos de água, luz, se houver iluminação, e drenagem. Além disto, eles requerem também cuidados especiais quanto à impermeabilização do solo. Portanto, o auxílio técnico profissional é indispensável, principalmente quando não previsto no projeto arquitetônico original, pois é preciso analisar a capacidade do solo de suportar a carga adicional da água.