Com pouco o terraço foi remodelado: o resultado ficou precioso!

A remodelação e ambientação de um terraço são pontos super importante da sua moradia, já que a maior parte das reuniões familiares e festas entre amigos será feita neste espaço. Com planejamento do orçamento é possível desenhar um projeto que cabe no seu bolso e atende às necessidades, sem exageros.

Se você estiver planejando a remodelação de um terraço em um prédio, por exemplo, é também muito importante lembrar-se de que a transformação deve ser feita de maneira que a fachada do edifício não seja alterada. Tudo deve ser feito da parede para dentro, assim qualquer problema com o condomínio pode ser evitado. O mesmo se aplica à outros tipos de moradia com regulamentação para os exteriores da casa.

Agora, se você já sabe todos os poréns e está preparado (a) para transformar o seu terraço, continue nos acompanhando e inspire-se!