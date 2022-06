5 casas com preços acessíveis

O Arquiteto João Diniz em colaboração com Jorge dos Anjos, desenvolveu o projeto que chamou de Casa Eugênia. Uma iniciativa que visa uma maneira singela e quase primitiva de viver. A colaboração do arquiteto com o artista plástico resultou em uma estrutura com formato único e exterior em alto relevo. Inicialmente, os profissionais previam uma estrutura feita de eucalipto e o telhado com cobertura vegetal. O resultado final, sofreu alterações e conta com estrutura mista de tubos metálicos e alvenaria. O telhado acabou sendo construído com telhas termo-acústicas.