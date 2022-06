Cozinhas: 12 modelos de mesas modernas

Ao falar em mesas planejadas, você logo pensa naquelas feitas em marcenaria ou compradas em lojas de móveis modulados. De fato, faz sentido, pois quando elas são planejadas quer dizer que são escolhidas para caberem perfeitamente no cantinho onde deseja colocá-las.

Mas você também pode planejar a compra de uma mesa comum, nem modulada nem de marcenaria, desde que tire as medidas exatas do espaço que ela deverá ocupar. Essa é a primeira dica, e muito importante.

Em qualquer tamanho de cozinha, os móveis precisam ser pensados para ocupar determinado espaço de forma que se complementem, sejam funcionais, formem uma decoração bonita e permitam a boa circulação no ambiente.

Outra dica é que se você tem uma cozinha muito pequena, pode ser uma excelente ideia apostar em uma mesa projetada para dobrar, dessas que ficam acopladas à parede ao a um balcão. Assim, ela não irá ocupar espaço enquanto não estiver sendo utilizada. O ideal é que esse tipo de mesa seja feita em um material mais leve, já que será montada e desmontada várias vezes.

Os modelos de mesas redondas são outra opção interessante, mesmo em cozinhas não muito grandes, quando são mesas pequenas acopladas a uma bancada, em estilo americano. Elas permitem reunir mais pessoas em um espaço menor.

Outro estilo que fica na mesma linha dessas mesas redondas acopladas à bancada são as mesas em estilo bar, que percorrem todo o comprimento e a curva da bancada, em um nível mais baixo, deixando a cozinha com um visual muito moderno e com bastante praticidade.

A mesa de cozinha planejada também pode ser posicionada de modo que faça a divisão do ambiente, o que é mais uma oportunidade de organizar melhor um espaço integrado, seja ele pequeno ou grande.

Quanto aos materiais, não há regra, pois o importante é que a mesa harmonize com o seu ambiente. Ela pode ser de madeira, que traz muito acolhimento. Também com pintura em laca brilhosa, que confere um ar mais sofisticado. Pode ser em granito ou mármore, que além de lindas pedras também são muito práticas e exigem menos cuidado. As mesas de viro temperado ainda são opções muito solicitadas em projetos, pois harmonizam com praticamente todos os estilo de decoração, em especial se quiser uma mesa moderna para cozinha.

Então, você já sabe que opções não faltam, mas para que comece a inspirar a escolher a sua, confira a seguir lindos projetos de cozinhas com mesa planejada sugeridos pelos designers de cozinhas da homify.