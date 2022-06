15 deliciosos pretextos para ficar no terraço!

O terraço é o último lugar de uma casa receber os elementos decorativos. E não é raro quando esses ambientes são esquecido e ficam sem graça com itens já presentes na residência. Dar um toque especial a esse cômodo externo é essencial para manter a extensão do seu projeto em perfeita harmonia com os demais espaços – até para criar uma área aconchegante, assim não faltará pretexto para você ficar no terraço. Então, selecionamos 15 modelos incríveis e com diferentes ideias decorativas para você adaptar para o seu lar.

Afinal, existem várias maneiras de usufruir e deixá-lo com um visual atraente e ao mesmo tempo funcional. O mais comum no décor: sofás, poltronas e vasos de plantas, afinal é um ambiente para descansar e apreciar um dia de sol. Para quem quer inovar pode construir um ambiente gourmet com churrasqueira, mas com uma mesa de jantar para proporcionar conforto aos convidados, claro, você sempre pode inovador no décor.

Sem dúvida, pequenos ou como grandes terraços tornar-se um espaço atraente, pois são recursos que nos ajudam a curtir uma música, ler um livro, meditar, tomar uma xícara de chá ou receber os amigos para um papo etc. Que nunca falte pretexto para você ter terraço da sua casa ou apartamento. Agora, confira 15 projetos que certamente vão te inspirar na tarefa de levantar o seu astral e apenas admirar seja em um dia ensolarado ou chuvoso.

Vamos conferir as imagens!