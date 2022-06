Econômicas: 10 belas cozinhas para você copiar!

Não é nenhuma novidade que a cozinha deixou de ser um cômodo sem graça e para apenas cozinhar, fazer as refeições ou manter a organização dos utensílios. Temos mais um ambiente extra de convivência, assim pronto para preparar verdadeiras experiências gastronômicas, além de um espaço para o convívio familiar. Em algumas construções modernas é muito comum ter somente uma área com uma bancada, tudo para otimizar espaço e também economizar no bolso!

Não é à toa, que as cozinhas pedem uma decoração equilibrada com os principais pontos: praticidade e beleza. Hoje em dia, a tecnologia oferece materiais belíssimos e fáceis de aplicação e instalação, com pouca ou nenhuma manutenção necessária. Afinal, reformular um ambiente antigo ficou mais divertido e sem muito custo, pois você não precisa gastar muito para ter uma nova cozinha e do seu jeitinho. Há muita variedade de materiais à disposição para renová-la.

Está certo que os eletrodomésticos clássicos estão modernizados, mas nada impede, agora, que você faça uma mescla de estilos, cores, texturas e escolha versões retrô ou contemporâneas, com recursos e funções que facilitam no dia a dia. São elementos simples que deixarão sua cozinha com uma nova roupagem e sem gastar muito, pois o tempo é de economia.

Bem, separamos 10 belas cozinhas para você copiar! Confira.