Antes e depois: 5 fachadas que se transformaram completamente

Depois de uma completa renovação, a casa parece outra. E não alterou-se tanto o projeto inicial. O foco foi em revestir a casa com materiais que combinassem entre si e trouxessem um frescor para a casa.

As paredes e lajes foram pintadas com uma tinta amarelo claro. Na parte debaixo das paredes e em uma face ao lado da porta branca, um revestimento rústico de pedras foi aplicado, fazendo com que a fachada fugisse da simplicidade, dando um toque especial.