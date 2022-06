7 telhados rústicos para inovar na construção da casa

A casa bela e sofisticada com certeza ganha um ar completamente novo com o telhado de palha.

O contraste da parede clara com a estrutura de portas e janelas em preto lembra uma estrutura mais moderna e sofisticada, mas o efeito é quebrado de maneira interessante pelo telhado de colmo, uma espécie de palha. O material do telhado ainda conversa com a natureza, bastante presente em torno da propriedade.

Os móveis da área externa contribuem para mesclar os estilos rústico e moderno nessa casa.