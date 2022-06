7 fotos de um apartamento confortável e moderno para te inspirar

Não pode faltar estilo na decoração do quarto dos pequenos! Este é um quarto de meninas, o que facilita, já que elas podem até ajudar na decoração com seu gosto pessoal e muita personalização. Neste quarto de menina o branco é pontuado por alguns focos de cor-de-rosa. Ainda há a parede pintada em azul forte, que dá um ar vibrante ao espaço super iluminado. A cama é branca e moderna, também com pontos coloridos, tornando-se um móvel fundamental para o estilo do quarto.