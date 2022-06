Espaços além da casa

O calor está em alta mesmo durante as estações mais amenas, como outono e inverno. Assim, locais mais arejados e com móveis confortáveis são ideais para passar o tempo, ler um livro, reuniões familiares com jogos de tabuleiro ou mesmo uma festa entre amigos. Entretanto, aproveitar o exterior do seu apartamento ou sua casa – como jardins, varandas e alpendres - visando funcionalidade e praticidade é uma tarefa que exige bom gosto e planejamento. O tamanho da área é indiferente. Seja um quintal extenso ou um terraço de um pequeno loft, o intuito é que o espaço ao ar livre concilie o designer do projeto interior do seu lar e seja direcionado para à convivência da família.

Esses espaços podem ter inúmeras funções, como o cantinho do seu animal de estimação, ter uma mini horta orgânica, muitas flores e plantas ou mesmo um jardim de inverno com lareira e vidraças. Escolha os móveis e os acessórios de acordo com o seu objetivo! Para quem reside em casa as opções são infindáveis, podendo incluir a vista ao redor na composição do ambiente.

Não deixe que um lugar menor limite a criatividade de criar e decorar. Recintos pequenos também têm um charme e pode sim ser um lugar de descanso, receber amigos ou reunião familiar. Qual tipo de espaço alem da casa você quer decorar?