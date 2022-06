19 maneiras de decorar as paredes da casa de um jeito fantástico!

Se um nicho decorado com pedra já era uma boa ideia antes, acompanhado de um caminho de pedrinhas brancas pode ser ainda melhor em um hall de entrada, especialmente quando se chega em casa após um dia duro no trabalho. A sensação de relaxamento, no entanto, pode ser ainda mais aperfeiçoada com a inclusão de plantas nesta área. Ou mesmo com a instalação de um jardim vertical.