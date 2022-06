Vantagens e desvantagens de ter uma cozinha aberta em 6 exemplos

Não é a toa que quando falamos em cozinhas abertas, logo pensamos em um espaço bem iluminado. O design de espaços integrados permitem que a iluminação, tanto natural quando artificial, espalhe-se livremente por eles. Isso significa que a luz existente na sala de estar ou jantar percorra até a cozinha e vice e versa, unindo forças e multiplicando-se.

No fim do mês você sai ganhando! Em uma casa com amplas aberturas, isso representa uma economia de energia elétrica significativa. Portanto, uma decisão sustentável e que fará diferença nas contas no final do mês.