12 entradas que vão te fazer pensar: por que não pensei nisso antes?

Uma entrada simples não tem erro, ela pode ser elegante e impactante sem precisar de muitos objetivos ou reforma. É o exemplo deste hall, que apresenta um aparador com gavetas para apoiar as chaves, correspondências e pequenos objetos do dia-a-dia. O contraste com o papel de parede e o conjunto de espelhos completou bem junto ao pequeno arbusto, o arranjo de galhos secos e o toque de cor vibrantes das almofadas.

