Modernas: 42 escadas encantadoras para o seu projeto!

Em um projeto arquitetônico residencial que possui dois pavimentos, a escada pode tornar-se uma verdadeira obra de arte. Não é à toa que elas possuem um papel fundamental para a circulação e acesso para segundo ou terceiro andar, por isso que é aconselhável não ignorar os principais detalhes que as compõem: tipo de madeira, corrimão - como será fixado, guarda-corpo, jardim de inverno, nichos, sem corrimão e, entre outros acabamentos.

A arquitetura de interiores está cada vez mais atualizada e moderna. Um modelo que tem sido apostado em diversas casas são as escadas suspensas, além das escadas com guarda-corpo de vidro. As suspensas, geralmente são fixadas na parede para que tenha um efeito solto para dar um ar leve e moderno para o ambiente, além de ser muito inovador. Ainda, você verá também escada modernista e minimalista que vem com estrutura metálica ou com detalhe em aço, mas no geral sempre com um design surpreendente para embelezar sua casa.

Afinal, a escada deixou de ser um item sem utilidade, digamos, não é somente para subir e descer, pois você verá que dá para aproveitar cada espaço e cantinho com ideias criativas. Uma excelente dica para quem pretende inserir no projeto a escada suspensa é trocar o corrimão e guarda-corpo por cabos de aço ou tiras de madeira, pois oferece um visual incrível e marcante para qualquer tipo de ambiente e decoração.

Agora, vamos conferir os 40 modelos de escadas modernas, contemporâneas e elegantes para o seu projeto!