21 casas com varandas que definem suas fachadas!

A fachada é a primeira impressão de uma casa. Em sua composição, as varandas são uma possibilidade expressiva do desenho e que permitem a conexão do interior com o exterior da residência. Assim é possível aproveitar o paisagismo do jardim ou a vista da rua com conforto, a partir de uma área coberta.

As varandas de casas podem ser pequenas, extensas, percorrer toda a área ao redor da casa ou podem ser sacadas minimalistas em quartos. O fato é que ter uma varanda traz uma sensação de liberdade, por conta do contato mais próximo com o mundo exterior.

Então, se você deseja ter um modelo de varanda na sua sacada, só precisa deixar isso claro ao arquiteto antes que ele comece o projeto. Depois é por conta da criatividade do profissional, que irá fazer a varanda de acordo com o estilo arquitetônico que você decidiram para a residência.

Agora, se você estiver precisando de inspiração, veja a seguir 21 projetos de casas com varandas sugeridos pelos arquitetos da homify e comece a planejar a sua.