Uma residência moderna no coração de Curitiba

Chegamos no segundo andar e deparamos com uma bela suíte de casal. Sabemos que não são ambientes fáceis de serem decorados, afinal é preciso conciliar as vontades de duas pessoas e com personalidades diferentes. O décor do quarto também segue a mesma linha dos demais ambientes da casa: as paredes brancas; cortinas na tonalidade cinza e também o detalhe da cabeceira e da manta no pé da cama. Um ambiente clean e com grandes janelas transparentes para contemplar a bela visão externa.