Talvez para muitos, o objetivo principal da vida é buscar a luz. Seja interna ou externa, iluminar a mente nos transforma em seres mais capazes. Como já dizem os filósofos e físicos desde a antiguidade, a escuridão não existe, mas sim a ausência de luz. Para aplicar esse conceito dentro de sua casa, existe uma variedade infinita de elementos que podem contribuir com o design de luz de um espaço.

Uma boa iluminação transforma qualquer cômodo, e é tão importante quanto uma decoração bem pensada. O balanço entre o claro e o escuro tem o poder de transformar, o que de dia era um ambiente sério, em um espaço relaxante durante a noite. Por isso mesmo, nós abordamos com freqüência esse assunto nos nossos artigos aqui no homify. Você pode e deve investir algum tempo pensando nisso, caso esteja querendo projetar uma nova casa ou repaginar a sua. Criar climas perfeitos para diferentes momentos é algo super possível e simples de ser executado, bastando algumas luminárias, luzes com dimmer, pequenos abajures ou elementos retroiluminados, todos encontrados com facilidade em lojas especializadas. Pois se você se interessa no assunto, confira nossas referências abaixo. Se você nunca havia dado atenção à esse tópico, leia esse artigo mesmo assim, e perceba a importância e o impacto que uma boa iluminação terão em sua vida!