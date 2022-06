Feng Shui: aplique em sua casa

A maioria das pessoas já deve ter ouvido falar do Feng Shui, que consiste basicamente em uma arte milenar capaz de organizar a sua vida e limpar as energias que fluem por sua casa. Existem alguns conceitos relacionados ao Feng Shui, como Yin Yang, Tao e energia Ch'i, além de estudos que se relacionam com a filosofia, que explora o impacto de cores, formas, clima e relevos que você utiliza em sua casa. Uma casa, quando harmonizada através das propostas do Feng Shui, promete a atração de abundância, entendimento, fluidez, prosperidade e sucesso em todos os aspectos da vida. Muitas empresas já são adeptas da filosofia e a utilizam em seus escritórios para ajudar a trazer boas vibrações e abrir os caminhos nos negócios.

Falando assim, muitos podem achar que se trata de algo super complexo, mas este Livro de Ideias tem o intuito de te mostrar que qualquer um pode aplicar algumas noções básicas do Feng Shui em sua casa. Mas ainda assim, existem cada vez mais profissionais que são experts nessa arte milenar e que podem te ajudar à aplicar os conceitos de forma mais ampla e aprofundada. Confira!