Repaginando banheiros pequenos

Qualquer que seja o espaço que você vá visitar, acabará conhecendo um novo banheiro, caso fiquei por lá o tempo suficiente de sentir alguma necessidade higiênica ou fisiológica. O banheiro é uma das peças favoritas em todas as casas, e por um bom motivo. É nesse cômodo que entramos para lavar nossas tensões e problemas diários, e também onde começamos um novo dia com frescor e leveza. Por essas e por outras razões, todas as pessoas adoram um banheiro bonito e, apesar do famoso ditado, tamanho não é importante. Um bom banheiro não precisa necessariamente ter o tamanho de um palácio, desde que possua alguns itens básicos, como iluminação, ventilação, boa decoração, leveza, limpeza e, principalmente nos dias de hoje, algum sistema que contribua com a economia de água.

Hoje nós selecionamos alguns banheiro que não são abundantes em metros quadrados, normalmente de apartamentos novos e casas pequenas. Mas mesmo com essa limitação, foi possível remodelar os espaços a fim de criar um ambiente que cumpra todas as funções que esperamos de um banheiro moderno. Confira esses exemplos e inspire-se conosco, aqui no homify!