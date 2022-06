11 passos para criar uma horta na sua varanda!

Seguindo esse passo a passo, é possível começar uma pequena horta em casa, veja:

1. Em uma jardineira ou vaso use terra vegetal, areia de construção e adubo. 2. Use pedrinhas no fundo do ou cacos de telha, depois a areia úmida e a mistura da terra vegetal com o adubo. 3. Faça 3 furos no fundo da jardineira (se o modelo não vier com os furos) para escoar a água. 4. Misture a terra deixando ela bem fofa, use uma pá. 5. transfira as mudas para o vaso ou jardineira e complete com terra. 6. Regue-as com com o regador.