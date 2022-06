Moderna e iluminada: inspire-se com essa casa mineira

Diretamente da lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte – MG, trazemos hoje até nossos leitores mais um exemplo de arquitetura excepcional. Com herança modernista, muita leveza e uma simpatia cativante, a casa FP cuida de seus moradores e visitantes como quem convida o tempo todo à contemplação e ao bem estar.

Sua estrutura se desenvolve com muitas aberturas para o exterior e uma relação próxima com a natureza circundante. Também por conta da configuração do terreno, seus volumes de distinguem em duas fases, sendo uma de uso mais comum e outra mais íntima. Destes, o volume frontal parece flutuar sobre a borda d'água que permeia o projeto, trazendo uma nova experiência sensorial e um fresco ponto de vista sobre o horizonte.

À primeira vista, fica impossível se conter em curiosidade sobre como se desenvolvem cada um de seus ambientes internos distribuídos pelos leves e suaves volumes. O equilíbrio e dinamismo da obra aguçam a percepção e resguardam uma saudável discussão sobre o processo arquitetônico e o exercício de projetar e morar.

Inspire-se você também nessa obra de 454,00 m2 de área construída assinada pela João Diniz Arquitetura e fotografada por Leonardo Finotti. A seguir…