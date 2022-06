7 dicas para escolher o melhor piso para o banheiro

Sua casa tem o seu jeito. E é na decoração que você mostra a sua personalidade. Muitas vezes, não nos damos conta que, ao estruturar o nosso imóvel, detalhes como o piso do banheiro, as paredes da cozinha e as portas da sala, também são itens que formam a decoração do nosso lar. E para ajudar você no momento de estruturar ou reformar o seu lar, nós, da homify, sempre trazemos artigos indispensáveis para acompanhamento. Afinal, são ideias planejadas por alguns dos melhores profissionais do mundo. Ter como base estas referências é uma excelente oportunidade de acertar de mão cheia em algo que você deseja dar o melhor dos seus caprichos. E para destacar mais uma ideia importante para você, hoje ajudaremos a saber qual o melhor piso para o seu banheiro.

As escolhas para decorar o piso deste ambiente tão especial são muitas. Para hoje, separamos 8 opções especialmente pensadas nas tendências de decoração para banheiros em diversos estilos e cada um deles leva uma personalidade própria que poderá ser encaixado no modelo que você busca. São opções que se encaixam no seu orçamento e ideias que trabalham a modernidade com a necessidade atual de muitos lares. Alguns com opções que ficarão ótimas em regiões mais frias deste imenso país, com ideias para aquecimento do espaço.

Por isso, para facilitar todas as suas pesquisas e vontades em dar ao seu banheiro um destaque especial a começar pelo piso, venha conosco e aprecie algumas ideias lindas, práticas e de excelente utilidade para o seu lar. Temos certeza que, dentre todas, você se encantará por muitas. Aproveite as nossas sugestões e comece a pensar hoje mesmo no embelezamento do seu banheiro!