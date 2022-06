8 tipos de despensas que farão toda a diferença na sua casa

Neste primeiro projeto, conhecemos a cozinha moderna com amplos espaços e ótima iluminação. Para compor um espaço para armazenamento, a escolha foi por uma despensa toda integrada à decoração. Com ótimo espaço interno e muitas prateleiras, o móvel é perfeito para suprir as necessidades de um lar médio. Quando fechadas as portas, o móvel compõe unidade e deixa a despensa completamente discreta.