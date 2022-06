Casas com design inovador

Nós aqui do homify adoramos andar pelas ruas de diferentes cidades e, de repente, nos depararmos com casas que ousam muito no design de suas fachadas e estruturas. Os ganhos no universo da arquitetura hoje em dia são muitos, com o crescente número de investimentos de grandes cidades em designs inovadores de grandes prédios e arranha céus. Isso faz com que as cidades ganhem belezas de concreto, que podem ser admiradas por todos os seus moradores, enquanto o setor turístico também fica mais valorizado.

Curvas, pontas, retas, linhas, cores, materiais diferentes, texturas! O importante é ousar e reinventar o velho para dar origem à algo realmente novo e impactante. Acho que o futuro, sobre o qual tanto falávamos na últimas décadas do século passado, finalmente chegou, mas com um design mais incrível que previam os grandes filmes e livros seculares. Pois hoje decidimos levar você para dar uma volta pelas ruas do mundo todo, onde podemos facilmente encontrar um prédio ou casa que nos chame a atenção pela sua ousadia!