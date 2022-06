Ideias para a sala de estar

A sala de estar é um dos cômodos mais queridos por todos e, talvez o mais divertido na hora de decorar. Mas por mais que você se divirta na hora de escolher as referências que quer utilizar, as cores, texturas, móveis e objetos, talvez essa não seja uma tarefa fácil. A sala de estar é o espaço que provavelmente será mais frequentado por todos, não apenas pelas pessoas que ali residem, mas pelas visitas que você receberá para compartilhar momentos de relaxamento e descontração. Na ausência de muitos outros cômodos, muitas vezes uma sala de estar acumular diferentes funções, não apenas sociais: é onde trabalhamos quando decidimos fazer home office, é onde colocamos o nosso tapete de yoga para realizar a nossa prática semanal, é onde sentamos para ler um bom livro ou assistir à um filme na TV.

Com a evolução do pensamento e a chegada de novas estéticas, não podemos deixar de garimpar, de quando em quando, novas referências de salas de estar para que você fique antenado no que anda acontecendo no universo da decoração. Designers de todo o mundo estão lançando novos padrões para os antigos móveis, artistas estão inovando em suas artes, e decoradores de todas as partes estão misturando cada vez mais elementos a fim de criar ambientes perfeitos. Dito isso, confira nossas dicas e arrase na sua sala de estar!