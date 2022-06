Casa no interior de São Paulo é tão linda por fora quanto por dentro

Já no banheiro dentro do quarto de casa, observamos a decoração simples, mas com organização confortável que marca o espaço. A escolha por cores claras foi perfeita para que a iluminação deixasse o espaço com boa sensação de conforto. Para dar um toque mais criativo à decoração, pequenos detalhes com porcelana na cor verde decoram a área do banho.