Se você está projetando a sua casa nova, ou a reforma dela, e chegou até aqui buscando inspirações para o seu quarto de dormir, fique ligado! O pé da cama é um dos lugares que muitas vezes é negligenciado, mas que, se bem aproveitado, pode possuir ampla funcionalidade na correria do dia a dia. Antigamente, utilizar algum móvel ao pé da cama era coisa de pessoas que podiam investir mais em mobiliários elegantes, dentro de suas suítes espaçosas e bem decoradas.

Porém, hoje em dia, qualquer um pode ter acesso à esse tipo de artigo, seja um banco para facilitar na hora de calçar os sapatos, um aparato para deixar as roupas escolhidas para o dia seguinte ou para jogá-las na hora de tirar elas antes de dormir, seja um baú antigo que guarda alguns pertences ou uma bancada que pode servir de base para uma infinidade de objetos pessoais.

Seja qual for o estilo de decoração que você escolheu para o seu quarto, existe sempre uma opção que irá cumprir o seu desejo e se encaixar no conjunto do espaço. Confira aqui neste novo Livro de Ideias algumas inspirações para você ter certeza do móvel que utilizará no pé de sua cama!