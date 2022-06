Como fazer móveis de jardim com paletes

Caprichar e ser feliz. Assim seguimos com a ideia da decoração pelos locais que deixamos com o nosso toque especial. Quando descobrimos que para começar estas mudanças podemos escolher por caminhos mais simples, então tudo começa a deslanchar de uma forma mais rápida. Cada toque vale uma transformação. E esta transformação serve tanto para o exterior – visto, quanto para o interior – que sentimos. E é apostando na transformação de espaços e sensações que nós, da homify, trazemos ideias que poderão ser seguida por você no seu dia a dia.

E para que estas boas sensações sejam alcançadas da melhor forma o possível, traremos ideias de decorações que poderão ser instaladas especialmente no seu jardim. São móveis que utilizam as madeiras dos paletes, que outrora poderiam ser descartadas, para a confecção destas peças para relaxar em meio às plantas e flores do seu espaço. Com elas, você poderá reunir seus amigos e familiares para relaxar no espaço mais doce e fresco do lar. Além disto, facilitará nos seus momentos de relaxamento, como em sonecas após o almoço e nos momentos de leitura. Motivos suficientes para que você fique o mais próximo possível das flores e plantas do seu lar.

Para realizar a construção das suas peças, os passos são simples e ficam ao dispor de sua criatividade. As peças a serem utilizadas deverão ser com madeiras de bom estado, portanto, fique atento à umidades e espessura das ripas do palete escolhido quando iniciar o seu trabalho.

Tomados estes cuidados, basta mergulhar em nosso Livro de Ideias, ficar inspirado nas opções selecionadas especialmente para você e transformar um dos espaços mais especiais do seu lar em um local agradável e ainda mais relaxante. Venha conosco, aproveite nossas dicas e transforme seu lar!