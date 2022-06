17 cozinhas modernas e muito inspiradoras

A ousadia também faz parte do figurino de uma cozinha moderna. Na cozinha acima, ela aparece no uso da cor quente em grandes doses. As paredes e a bancada de refeições, assim como as luminárias pendentes acima dela, apresentam um tom vermelho forte e vibrante, que é suavizado pelo branco das esquadrias das janelas, do mobiliário da parte interna da área de trabalho e do piso (que também conta com faixas em vermelho). O estofado preto e a estrutura metálica das banquetas altas, por sua vez, sofisticam o ambiente.