Como decorar corredores e halls de entrada

Os aparadores, especialmente os estreitos, são os coringas de espaços tão exíguos como corredores e halls de entrada. Eles permitem ainda o acondicionamento de coisas que precisam estar sempre à mão, como chaves e contas, além da exibição de quadros, plantas, flores e objetos decorativos. Uma ideia é montar um oratório ou, então, exibir porta-retratos. Os aparadores podem ser tipo buffet, com gavetas e portas, ou então do tipo bancada, mais estreitos e delicados. Um aparador tipo buffet pode ser de madeira, enquanto um aparador tipo bancada pode ser de vidro, o que dá leveza ao ambiente. Mas não há regra aqui: apenas escolha um aparador especial, com design único e bonito, para que ele tenha destaque no espaço. Se o hall de entrada for amplo, é possível dispor uma poltrona, pequeno divã ou banco no local. Se for um corredor, outra alternativa pode ser o uso de prateleiras ou estantes ou, ainda, um móvel inteiro de cima a baixo da parede, que podem acomodar livros e outros objetos. É um modo inteligente de se otimizar o espaço de um corredor ou hall de entrada. Apenas tenha cuidado para utilizar cores ou madeira claras, que não sobrecarregam o ambiente. Por fim, o hall de entrada sempre pode prático e funcional, com ganchos na parede para os casacos dos convidados ou aqueles móveis antigos que servem de suporte para roupas e guarda-chuvas.