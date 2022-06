Fachada de pedra: a casa rústica perfeita

Apesar de muitos brasileiros ainda preferirem uma casa na praia em detrimento a uma casa no campo, devemos concordar que o ambiente de uma casa no meio do verde é simplesmente mágico. Seja lá o projeto escolhido. Uma casa no campo pode tanto trazer memórias de contos de fada e filmes de princesas quanto fazer qualquer um lembrar do cheirinho de grama molhada ao passar as férias na casa da avó no interior jogando futebol no campinho.

Se você adora esse tipo de clima e gostaria de construir uma casa de campo totalmente aconchegante mas sem perder o estilo, este projeto é perfeito para você. Por fora, mais lembra um castelo ou uma casa mais tradicional e com ares medievais, por dentro, é puro amor. Confira este elegante projeto, que une o passado com o presente de maneira incrível!