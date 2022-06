Guia rápido: Como vencer o desafio de pintar suas paredes

O fim de semana está próximo e você relembra das coisas que vem prorrogando em fazer. Ao levantar da cama para ver o clima pela janela da sala, você esquece de colocar os chinelos e isto faz com pise em algo fino e liso que grudou em seu pé. São pequenas cascas. Muitas delas.

Olhando para a parede do corredor, você percebe um espaço enorme que vai aos poucos dando uma mancha feia e sem cor. Com um leve toque, você percebe que as cascas saem cada vez mais fácil. Próximo ao teto, a situação é também feia: uma mancha amarelada começa a tomar conta do espaço que antes era vazio.

Com tudo isto antes de começar o dia, não tem jeito, sua primeira meta no fim de semana será pintar as paredes. E, como a falta de prática é seu principal medo, resolvemos trazer um guia rápido para você passar por cima deste receio com facilidade.

Confira as dicas abaixo para pintar a sua casa e deixe seu lar novo e inspirador novamente!