Como preparar a casa para as festas de fim de ano!

O Natal e o Réveillon são sinônimos de festas e desta forma a decoração da casa tem de combinar com esse clima de disposição, glamour e alegria. Para transformar o ambiente, pense em uma mesa de jantar acolhedora e festiva para receber os convidados. O tamanho deve ser adequado para a quantidade de pessoas presentes na festa. Ela deve ficar em um local de fácil acesso, onde seja calmo e sem pessoas passando o tempo todo. As cadeiras ou bancos que ficam a sua volta devem ser confortáveis da mesma maneira, para que as pessoas possam passar horas neste local. Para a composição geral da mesa, opte por uma paleta de cores em tons neutros com dourado. O vermelho usado no natal é bem característico, mas depende de como será o restante da decoração do ambiente. Pequenos espelhos no centro da mesa sobre os quais pode apoiar flores ou velas podem ser adicionados. Desta forma, a mesa fica mais divertida e com jogo de brilhos.