Decorando o quarto com o estilo vintage!

A peça mais importante do quarto é a cama, que deverá certamente ser emblemática do estilo escolhido. Neste ambiente projetado por Portobello Street, a cama de madeira clara possui a cabeceira trabalhada em curvas no melhor estilo clássico. A decoração de todo o ambiente se torna mais lúdica com pontos que revelam simplicidade e suavidade, acrescentada de um toque rústico e natural dada pelo conjunto de roupas de cama e almofadas em tons claros, e dossel na parte superior, as mobílias e acessórios, misturam um estilo mais contemporâneo, acompanhando as cores do cômodo.