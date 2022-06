Essa residência carioca é um verdadeiro paraíso

A casa é dividida entre o espaço aberto e áreas privadas. O piso térreo abriga as áreas comuns, tais como a biblioteca, a sala de jantar e cozinha. No andar de cima, no entanto, os proprietários, têm a área privada e um home office.

O interessante desse projeto é que conforme as janelas de alumínio se fecham o formato da fachada muda. Isso ajuda a controlar a luz e a temperatura interior.