TOP 5: As casas mais sensacionais

Essa propriedade moderna possui traços orientais que demonstraram pistas do local na qual foi construída. Os arquitetos responsáveis por essa casa construída na Coreia do Sul, trouxeram um design ocidental e mesclaram as duas características que prometem luxo, conforto e uma atmosfera única. Assim, essa casa é uma moradia completa que combina o design de alto padrão com as necessidades de seus moradores. Leia mais